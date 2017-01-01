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ЮНЕСКО приняло решение по Крыму

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Исполнительный комитет ЮНЕСКО принял решение о размещении мониторинговой миссии организации в Крыму, что поможет защитить Ханский дворец и другие памятники полуострова.
В Бахчисарае под видом ремонта уничтожают Ханский дворец
В Бахчисарае под видом ремонта уничтожают Ханский дворец
facebook.com/osman.pashayev

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 11 апреля, сообщил, что ЮНЕСКО приняло решение, которое сделает возможным размещение мониторинговой миссии в Крыму.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД в Twitter.

Как сообщалось, в Крыму во время так называемой реставрации Ханского дворца уничтожается памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Позже Киев призывал ЮНЕСКО помочь сохранить Ханский дворец в Бахчисарае.

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Теги: Крымские татары, Крым, МИД Украины, ЮНЕСКО, бахчисарай, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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