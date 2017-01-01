В Одесской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

В результате столкновения Таврии с Мерседесом Спринтером один пассажир погиб на месте, еще 10 человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо - госпитализированы, сообщили в полиции.

В Одесской области в среду, 11 апреля, около 19:00 на автодороге в с. Лески автомобиль Таврия столкнулся с автомобилем Мерседес Спринтер, вследствие чего всего пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате столкновения 57-летний пассажир Мерседеса погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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