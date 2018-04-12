Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сначала Украина вернет весь Донбасс, а потом Крым - Турчинов

Комментариев: 5
Возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма - важнейший приоритет для Украины, а также является вопросом экономической мощи, усиления Вооруженных Сил и силовых структур, заявил секретарь СНБО.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Міноборони України

Сначала Украина вернет весь Донбасс, а затем аннексированный Крым. В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, о чем он заявил в интервью изданию Гордон.

"Возвращение оккупированных территорий - важнейший приоритет для нашей страны. Сначала, убежден, будет возвращен весь Донбасс, потом - Крым", - сообщил секретарь СНБО.

При этом он отметил, что для Украины вопрос возврата Донбасса и Крыма является вопросом экономической мощи, усиления Вооруженных Сил и силовых структур.

Также, по мнению Турчинова, важным фактором является сохранение единого "антипутинского, международного антиимперского фронта".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал дату окончания антитеррористической операции на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, СНБО, секретарь СНБО, Турчинов, донбасс, возвращение, Александр Турчинов, аннексия Крыма, война на Донбассе, деоккупация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Churxancik    12.04.2018, 00:23
Оценка:  -2
Churxancik
мда уж.
FriendLoki    12.04.2018, 00:23
Оценка:  -1
FriendLoki
Ой!... весна...
Светлана    12.04.2018, 00:23
Оценка:  -3
Светлана
Похоже на весеннее обострение.
BOM-BOM    12.04.2018, 00:23
Оценка:  0
BOM-BOM
Примите мои глубокие сочувствия : )
Светлана    12.04.2018, 00:23
Оценка:  0
Светлана
Не принимаю,ваши сочувствия адресуйте тому,кто оторван от реальной действительности и несет всякий бред,принимая его за истину в последней инстанци.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь