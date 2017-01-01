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Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

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Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России в Донбассе и Крыму. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.
Петр Порошенко и Тереза Мэй провели телефонные переговоры
Петр Порошенко и Тереза Мэй провели телефонные переговоры
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Украины Петр Порошенко вечером в среду, 11 апреля, провел телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщил спикер главы украинского государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании", - написал он в микроблоге.

По его словам, в ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством об отравлении Сергея Скрипаляв городе Солсбери. При этом президент отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

"Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России в Донбассе и Крыму. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию во вторник, 10 апреля, провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Теги: Британия, разговор, Порошенко, санкции, Петр Порошенко, санкции против России, Телефонные переговоры, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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