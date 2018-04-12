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Итоги 11 апреля: Угрозы Трампа и обвал рубля

Комментариев: 2
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии
Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии
EPA/UPG

Главные новости и события 9 апреля:

ЮНЕСКО разместит наблюдателей в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ЮНЕСКО приняло решение, которое сделает возможным размещение мониторинговой миссии в Крыму.

Он подчеркнул, что решение фактически даст возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры на полуострове.

Трамп предупредил Россию о ракетном ударе по Сирии

Читай также: В РФ отреагировали на угрозы Трампа о ракетном ударе

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США нанесут ракетный удар по Сирии вопреки угрозам России.Он предупредил российские власти, что им “не стоит быть партнерами с “животным, которое убивает газом своих сограждан“, имея в виду Башара Асада.

ВОЗ заявила о 43 жертвах химатаки в сирийской Думе

Читай также: Химатака в Сирии: в РФ отрицают данные ВОЗ о 500 пострадавших

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в сирийском городе Дума 43 человека погибли и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

ГСЧС требует закрыть 16 ТРЦ в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила 1319 торгово-развлекательных центров, больниц и школ. Кроме прочего, ГСЧС имеет претензии к соблюдению требований противопожарной безопасности в киевских торгово-развлекательных центрах Магеллан и Дрим Таун.

Рубль обвалился до двухлетних минимумов

Доллар и евро продолжили активный рост на Московской бирже. Утром 11 апреля курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 5 декабря 2016 года, евро в моменте превысил отметку 80 рублей впервые с 10 марта 2016 года.

Боливия созвала заседание Совбеза ООН из-за Сирии

Боливия инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить “эскалацию вокруг Сирии и угрозы односторонних военных действий“. Внеочередное заседание СБ ООН состоится утром 12 апреля за закрытыми дверями.

На выборах в Азербайджане победил действующий президент

В Азербайджане правящая партия объявила о победе своего кандидата, действующего главу государства Ильхама Алиева на президентских выборах. Отмечается, что по результатам экзит-полов, за Алиева проголосовали более 80% пришедших на участки, а значит, он “одержал уверенную победу“.

В Алжире разбился военно-транспортный самолет

В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет. В результате происшествия погибли 257 человек, в том числе десять членов экипажа. Большинство находившихся на борту людей были военнослужащими.

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Комментариев (2)
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shift1202    12.04.2018, 09:33
Оценка:  0
shift1202
даешь диревяный по 600
Бувший_східняк    12.04.2018, 09:16
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля!
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