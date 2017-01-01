Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер Литвы посетил Авдеевку

Комментариев: 0
Члены делегации встречались с волонтерами, военными, местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру прифронтового города.
Литовская делегация в Авдеевке
Литовская делегация в Авдеевке
facebook.com/zhebrivskyi

Прифронтовую Авдеевку посетил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, члены делегации встречались с волонтерами, военными, местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру города.

Также литовцы передали телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на не подконтрольной властям территории.

"Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование – фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию", - написал глава Донецкой ВОГА.

Жебривский подчеркнул, что во время визита литовской делегации звучали взрывы.

Cмотрите фотогалерею: Премьер Литвы посетил Авдеевку

Напомним, после Донбасса Сквернялис посетит Киев, где у него запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, Литва, визит, Авдеевка - новости, бои в Авдеевке, Павел Жебривский, Авдеевка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь