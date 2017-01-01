Члены делегации встречались с волонтерами, военными, местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру прифронтового города.

Прифронтовую Авдеевку посетил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, члены делегации встречались с волонтерами, военными, местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру города.

Также литовцы передали телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на не подконтрольной властям территории.

"Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование – фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию", - написал глава Донецкой ВОГА.

Жебривский подчеркнул, что во время визита литовской делегации звучали взрывы.

Cмотрите фотогалерею: Премьер Литвы посетил Авдеевку

Напомним, после Донбасса Сквернялис посетит Киев, где у него запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

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