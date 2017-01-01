Поминальные дни: в Днепре борются с токсичными цветами

В городе проводят рейды по стихийным рынкам, изымая пластиковые искусственные букеты.

В городе Днепр местные чиновники вместе с полицией вышли на рейды по проверке стихийных мест продажи пластиковых цветов, они могут быть опасны, поскольку отравляют окружающую среду. Накануне традиционных дней поминания умерших и массового посещения кладбищ подобная продукция заполонила город.

Об этом сообщает ТСН.

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“Все эти товары изготавливаются подпольно, не имеют никаких сертификатов, непонятно, чем красятся, возможно, они токсичны. Поэтому сейчас мы проводим такие рейды“, - пояснил начальник городской инспекции по благоустройству Руслан Мороз.

На продавцов-нелегалов составляют протоколы им грозит штраф от 300 до 1500 гривен.

Работники кладбищ напоминают, что в почве пластик не разлагается столетиями, поэтому чаще всего букеты просто сжигают, отравляя окружающую среду.

Вместо пластиковых людям советуют покупать живые цветы.

Стоит отметить, что отказаться от искусственных ритуальных украшений в поминальные дни призывают также в церкви.

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“Искусственные цветы являются символом того, что наше уважение к умершим тоже искусственно. Это является грехом против Бога, против ближнего, против природы“, - прокомментировал ситуацию Александр Шмурыгин, священник Владимирского кафедрального собора Киева.

Как сообщалось 10 апреля, Кабмин предложил хоронить украинцев в парках и скверах.