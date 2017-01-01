Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове массово заболели корью студенты колледжа

Комментариев: 0
Состояние всех пациентов средней тяжести.
С начала года в области зафиксировали более 1100 случаев заболевания корью
С начала года в области зафиксировали более 1100 случаев заболевания корью
lookmytrips.com

Во Львове 11 апреля госпитализировали одиннадцать пациентов - студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Им поставили диагноз - корь.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

“По состоянию на 14:00 11 апреля всего за помощью обратились 6 человек (5 детей), из них 4 человека (3 детей) госпитализированы в ЛОИКЛ, другие 2 человека (1 ребенок) от госпитализации отказались и получают лечение в амбулаторных условиях. Состояние госпитализированных средней тяжести“, - сообщили в департаменте.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам Минздрава Украины.

Стоит отметить, что 11 апреля также на заводе во Львовской области зафиксировали массовое заболевание корью.

Напомним, 10 апреля в Днепре 23 студента тоже заболели корью.

Поделись:
Теги: инфекция, заболевание, корь, эпидемия, студенты, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь