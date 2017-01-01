В Одессе отец посадил на цепь собственную дочь

Мужчина приковал молодую женщину к стене дома, патрульной полиции удалось освободить пострадавшую.

Соседи услышали крики о помощи и позвонили в полицию facebook.com/odesapolice

В Малиновском районе Одессы патрульные полицейские освободили молодую женщину, прикованную за шею к стене частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба местного управления патрульной полиции.

Правоохранители получили информацию, что из дома доносятся женские крики. На место был направлен ближайший патруль. Полицейские через окно проникли в помещение и вместе с прибывшими на место вызова спасателями освободили 27-летнюю пленницу, пострадавшую передали медикам.

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“На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств. Сейчас следователи принимают первоочередные мероприятия по установлению и задержанию лица причастного к совершению данного преступления“, - заявили в полиции.

Как выяснилось, женщину приковал собственный отец, который таким образом решил бороться с алкогольной и наркозависимостью дочери, уточняет местное издание Думская.

Снять цепь помогли спасатели facebook.com/odesapolice

Напомним, 10 апреля стало известно, что под Мариуполем местный депутат посадил на цепь своего работника.