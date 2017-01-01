Украинцы победили на конкурсе юных ученых в Китае

Трое старшеклассников доказали, что покупать кулинарные травы в Киеве опасно для здоровья.

Трое украинских школьников победили в конкурсе юных ученых в Китае. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщила ТСН. Чемпионы рассказали, что их звали учиться в Китай, однако они решили остаться на родине и уже готовят документы в украинские ВУЗы.

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В конкурсе юных ученых, который проходил в Пекине, участвовали двое киевлян и харьковчанка – Даниэлла Гайчук, Максим Палладин и Амиллия Кирилова. Научные исследования школьников были связаны со здоровьем. Юным ученым удалось установить, как тяжелые металлы влияют на крыс, а также доказать, что в Киеве лучше не покупать зелень.

В ходе своего эксперимента, из популярных кулинарных трав – мяты, базилика, петрушки, ромашки, школьники создали препараты. А затем выяснили опытным путем, что во всей купленной в Киеве зелени вредные вещества превышают все нормы. Образцы препаратов были скормлены подопытным крысам. Так ученые убедились, что купленные в Киеве травы могут оказать негативное влияние на сердце, почки и другие органы человека.

“В большой промышленности есть проблемы с экоаудитом. Все выбросы в воду не контролируются, и именно поэтому в травах такой большой показатель, - рассказала Даниэлла Гайчук.

Напомним, 28 марта сообщалось, что украинский школьник стал чемпионом мира по авиамоделированию.