Савченко рассказала, когда прекратит голодовку

Савченко не начнет есть, пока не выйдет на свободу.

Савченко не прекратит голодовку, пока ее не выпустят на свободу УНИАН

Арестованный народный депутат Надежда Савченко заявила об ухудшении самочувствия во время голодовки. Тем не менее, Савченко в своем Facebook отметила, что эти ухудшения в пределах нормы, поэтому она собирается продолжать голодовку до тех пор, пока не окажется на свободе.

“Мое состояние на сегодня, 11.04.2018 г.,: Здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично.

Читай также: Здоровье Надежды Савченко серьезно пошатнулось

Я продолжаю голодовку до того дня пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность“, - написала Савченко.

Обращение Савченко в письменном виде facebook.com/Savchenko.Nadiia

Напомним, Савченко, вместе с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном подозреваются в подготовке теракта и свержения государственной власти. 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность, а 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение заключить нардепа под стражу на 59 суток – до 20 мая, без возможности внести залог.

Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО. Сестра арестованного нардепа, Вера Савченко, рассказала, что депутат похудела на 10 кг, однако сохраняет присутствие духа. В квартире и офисе Савченко следствие провело обыски, в ходе которых было изъято ее наградное оружие.