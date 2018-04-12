Савченко рассказала, когда прекратит голодовку
Арестованный народный депутат Надежда Савченко заявила об ухудшении самочувствия во время голодовки. Тем не менее, Савченко в своем Facebook отметила, что эти ухудшения в пределах нормы, поэтому она собирается продолжать голодовку до тех пор, пока не окажется на свободе.
“Мое состояние на сегодня, 11.04.2018 г.,: Здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично.
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Я продолжаю голодовку до того дня пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность“, - написала Савченко.
Напомним, Савченко, вместе с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном подозреваются в подготовке теракта и свержения государственной власти. 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность, а 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение заключить нардепа под стражу на 59 суток – до 20 мая, без возможности внести залог.
Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО. Сестра арестованного нардепа, Вера Савченко, рассказала, что депутат похудела на 10 кг, однако сохраняет присутствие духа. В квартире и офисе Савченко следствие провело обыски, в ходе которых было изъято ее наградное оружие.