Во Львове создали "черную карту" заведений с русской попсой

В перечень вошли магазины, кафе и рестораны.

Список заведений отмеченных "черной меткой" может еще расшириться dobovo.com

На базе Google Maps жители Львова создали “черную карту“ с отметками заведений, где играет российская популярная музыка.

Об этом сообщает УНН.

Так, жители Львова начали ставить отметки геолокаций черного цвета, отмечая кафе и магазины, где, по их словам, из динамиков раздается российская поп-музыка.

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“Карта общественных заведений Галичины, в которых звучит преимущественно русская попсовая музыка. Если Вы знаете такие заведения, пожалуйста, заполните короткую анкету“, - говорится в описании карты.

На сегодня, черными метками на карте Львова отмечено около 15 магазинов и 15 предприятий общественного питания.

Организаторы акции призывают сообщать о новых точках с российской попсой скриншот

Напомним, в конце марта в Тернополе разгорелся скандал - в интернете местное издание обнародовало видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцевали под песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова Офицеры.