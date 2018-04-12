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Во Львове создали "черную карту" заведений с русской попсой

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В перечень вошли магазины, кафе и рестораны.
Список заведений отмеченных "черной меткой" может еще расшириться
Список заведений отмеченных "черной меткой" может еще расшириться
dobovo.com

На базе Google Maps жители Львова создали “черную карту“ с отметками заведений, где играет российская популярная музыка.

Об этом сообщает УНН.

Так, жители Львова начали ставить отметки геолокаций черного цвета, отмечая кафе и магазины, где, по их словам, из динамиков раздается российская поп-музыка.

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“Карта общественных заведений Галичины, в которых звучит преимущественно русская попсовая музыка. Если Вы знаете такие заведения, пожалуйста, заполните короткую анкету“, - говорится в описании карты.

На сегодня, черными метками на карте Львова отмечено около 15 магазинов и 15 предприятий общественного питания.

Организаторы акции призывают сообщать о новых точках с российской попсой
Организаторы акции призывают сообщать о новых точках с российской попсой
скриншот

Напомним, в конце марта в Тернополе разгорелся скандал - в интернете местное издание обнародовало видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики танцевали под песню запрещенного в городе российского исполнителя Олега Газманова Офицеры. 

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Теги: Львов, российская попса, музыка, кафе, ресторан, карта
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Комментариев (1)
Gagarinn    12.04.2018, 11:14
Оценка:  0
Gagarinn
Вата будет знать куда ходить.
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