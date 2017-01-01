Президент, премьер и спикер: кто стал богаче, кто - беднее?

Президент Порошенко заявлял, что за годы президентства его состояние уменьшилось. ВВС News Украина сравнивает, как менялись доходы президента, премьер-министра и председателя парламента в 2014-2017 годах.

Президент Украины Петр Порошенко недавно заявил, что он - единственный из украинских президентов, чьи доходы за время пребывания на посту главы государства уменьшились. ВВС News Украина решила сравнить, как менялось состояние президента, а также премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя парламента Андрей Парубий в 2014-2017 годах.

С 2014 года курс гривны в Украине существенно снизился, поэтому доходы руководителей страны и их семей следует оценивать с учетом и этого фактора.

В 2014-м среднегодовой курс доллара составлял около 12 грн, в 2017-м - 27 грн.

У Порошенко - падение доходов

Согласно поданным декларациям, совокупный доход Петра Порошенко в 2014 году, когда он был избран президентом, составил почти 369 млн грн.

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Подавляющая часть этой суммы - дивиденды и проценты, а также средства, полученные в результате отчуждения имущества.

В 2015 году общий доход президента был около 62,2 млн грн, в 2016-м - 12,3 млн грн, в 2017-м - 16,3 млн грн.

Доходы Порошенко

Однако, наряду с существенным сокращением совокупных доходов, декларации президента свидетельствуют об увеличении вкладов в банках.

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В 2016 году Петр Порошенко декларировал только гривневые вклады - около 452 млн грн. В 2015 - уже 26,3 млн долларов и 540 млн грн.

Далее банковские активы сокращались: в 2016 году - 25,9 млн долларов и 115 млн грн, в 2017-м - около 25,5 млн долларов и 96,1 млн грн.

Здесь добавлены банковские активы супруги президента Марины Порошенко, которые незначительны по сравнению с президентскими.

Гройсман разбогател

В течение 2014-2017 годов Владимир Гройсман занимал должности и председателя парламента, и руководителя Кабинета министров. Доходы его семьи в течение этих лет - это и заслуга его супруги Елены, которая занимается бизнесом.

В 2014 году совокупный доход семьи Гройсман составлял около 3 млн грн, тогда как самого тогдашнего спикера - около 1,6 млн грн, в 2015-м - почти такая же цифра - 2,9 млн грн (1,49 млн грн соответственно).

В 2016-м доходы Владимира и Елены Гройсман заметно выросли до почти 17 4 млн грн.

Доходы Гройсмана

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Как объяснял сам премьер, это произошло потому, что они продали автомобиль и земельный участок и сдали в аренду недвижимость. Лично Владимир Гройсман задекларировал 15,7 млн грн.

В 2017 году общая сумма доходов семьи премьера - около 20,4 млн грн, из них у Владимира Гройсмана - 17,1 млн грн.

Пресс-служба правительства сообщала, что это, прежде всего, средства от продажи земельного участка и от размещения средств на банковских счетах.

Примечательно, что зарплата премьера в 2017 году была существенно выше, чем в 2016-м, когда он уже занимал эту должность: 435,6 тыс. грн против 281 тыс. грн.

Кроме того, денежные активы в банках в 2017 году выросли с 66,8 млн грн в 2016 году до 83,2 млн грн.

Парубий хранит деньги наличными

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Доходы спикера парламента Андрей Парубий и их рост выглядит самым скромным.

В 2014 году он был депутатом парламента, общий совокупный доход его семьи составил около 183,7 тыс. грн. Средств в банках не было.

В 2015-м картина изменилась - совокупный доход уже составил 387 тыс. грн, и это была зарплата, страховые выплаты и компенсации. Но Андрей Парубий также задекларировал наличность - 28,5 тыс. долларов, 225 тыс. грн.

Доходы Парубия

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Такую же сумму наличных в валюте спикер задекларировал и в 2016 году, а гривневые активы несколько выросли - до 280 тыс. грн.

Общие доходы уже составили более 0,5 млн грн, также за счет зарплаты и компенсаций.

В 2017 году Андрей Парубий задекларировал 0,7 млн грн дохода, из них зарплата составила 288,7 тыс. грн, а 443,8 тыс. грн - в виде подарков в неденежной форме.

Сбережения в наличных продолжали расти и составили 340 тыс. грн и почти 31 тыс. долларов.

Спикер должен был объяснить, как ему удалось в прошлом году купить во Львове квартиру стоимостью 739, 5 тыс. грн.

Андрей Парубий заверил, что это - квартира, в которой он жил много лет и которую теперь, наконец, переоформил по дарственной от близких родственников.