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Под Винницей годовалая девочка заживо сгорела в костре

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21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от огня.
Спасатели призывают соблюдать правила пожаробезопасности и беречь детей
Спасатели призывают соблюдать правила пожаробезопасности и беречь детей
facebook.com/mnsvin

В селе Михайловка Ямпольского района Винницкой области 11 апреля на участке одного из домов во время сжигания бытовых отходов сгорел младенец в возрасте одного года.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.

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По данным спасателей, 21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от костра. Коляска находилась на пригорке. Никого не было рядом чтоб остановить коляску, когда та покатилась вниз – в костер. 

“От полученных ожогов девочка погибла на месте происшествия“, - отмечается в сообщении ГСЧС.

Все обстоятельства гибели ребенка сейчас выясняют правоохранители.

Как сообщалось в январе, в селе под Харьковом мать оставила двухмесячную дочь на морозе.

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Теги: огонь, ребенок, трава, Винницкая область, мать
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