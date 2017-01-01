Под Винницей годовалая девочка заживо сгорела в костре
21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от огня.
В селе Михайловка Ямпольского района Винницкой области 11 апреля на участке одного из домов во время сжигания бытовых отходов сгорел младенец в возрасте одного года.
Об этом сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.
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По данным спасателей, 21-летняя мать оставила ребенка в коляске недалеко от костра. Коляска находилась на пригорке. Никого не было рядом чтоб остановить коляску, когда та покатилась вниз – в костер.
“От полученных ожогов девочка погибла на месте происшествия“, - отмечается в сообщении ГСЧС.
Все обстоятельства гибели ребенка сейчас выясняют правоохранители.
Как сообщалось в январе, в селе под Харьковом мать оставила двухмесячную дочь на морозе.