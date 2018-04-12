Может истечь кровью – отец Павла Гриба о здоровье пленного сына

"Российская репрессивная машина убивает украинских граждан" - написал Игорь Гриб в своем Facebook, о ситуации с отсутствием адекватной медицинской помощи для его сына.

Жизнь Павла Гриба, незаконно удерживаемого в РФ, в опасности. Об этом сообщил отец пленного на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

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По словам отца, человек, который пытался передать Павлу продукты в российское СИЗО, услышал от администрации, что “продукты передавать запрещено, Гриб на диете“. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать украинскому пленнику.

Отец Павла пишет, что на фоне общего ухудшения здоровья, отсутствие надлежащего питания приведет к повышению кислотности в желудке. А так, как у пленного больной желудок, это повышает риск внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки с пониженной свертывающей функцией крови. В этом случае Павлу понадобится шунтирующая операция. По словам Игоря Гриба, ни одна больница Краснодарского края не сможет помочь Павлу, так как по его болезни там просто отсутствуют специалисты.

“Российская репрессивная машина убивает украинских граждан“ – добавил отец Гриба.

Напомним, Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года, поехав на встречу с незнакомкой из соцсетей в Беларусь. Как оказалось, 17-летняя девушка Татьяна была “подсадной уткой“. 7 сентября в МИД РФ сообщили, что 19-летний парень находится в управлении ФСБ в Краснодаре.

9 апреля отец Павла Игорь Гриб заявил об ухудшающемся здоровье сына и отсутствии необходимой медицинской помощи.