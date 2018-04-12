Ядерное разоружение Украины: чертежи могут восстановить

Как оказалось, часть секретной документации приберегли.

Украина уничтожила собственное ядерное оружие, но некоторые документы и чертежи были сохранены в Центральном проектном институте Минобороны, сотрудники которого могут начать работы по возобновлению проектов необходимого вооружения.

Об этом рассказал директор Центрального проектного института Минобороны Украины Олег Приймачук, передает издание Гордон.

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“Я давно знаком с Игорем Петровичем Смешко (внештатный советник президента - ред.). Однажды мы с ним встретились, он тогда как раз военным атташе Украины в США был. Ну я ему сказал: так и так, на меня очень давят, чтобы я все уничтожил. У нас же прямо в Будапештском меморандуме было прописано уничтожить все, даже чертежи... В общем, я требования выполнил, но если надо будет возобновить – нет вопросов“, - рассказал Приймачук.

Стоит отметить, что 5 декабря 1994 года, в Будапеште был подписан Меморандум, согласно которому Украина отказывалась от своего запаса ядерного оружия. А США, Россия и Великобритания взамен обещали всячески уважать суверенитет нашей страны и защищать ее от агрессии.

"Если страны-гаранты Будапештского меморандума так выполняют свои обязательства, то и нам не грех восстановить чертежи ядерных объектов. Дураки мы, конечно, что отдали свой третий в мире ядерный потенциал, теперь расплачиваемся", - также отметил Олег Приймачук.

Как сообщалось 11 апреля, ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой, так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.