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Ядерное разоружение Украины: чертежи могут восстановить

Комментариев: 1
Как оказалось, часть секретной документации приберегли.
В Будапештском меморандуме было прописано уничтожить все, даже чертежи
В Будапештском меморандуме было прописано уничтожить все, даже чертежи
vlasno.info

Украина уничтожила собственное ядерное оружие, но некоторые документы и чертежи были сохранены в Центральном проектном институте Минобороны, сотрудники которого могут начать работы по возобновлению проектов необходимого вооружения.

Об этом рассказал директор Центрального проектного института Минобороны Украины Олег Приймачук, передает издание Гордон.

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“Я давно знаком с Игорем Петровичем Смешко (внештатный советник президента - ред.). Однажды мы с ним встретились, он тогда как раз военным атташе Украины в США был. Ну я ему сказал: так и так, на меня очень давят, чтобы я все уничтожил. У нас же прямо в Будапештском меморандуме было прописано уничтожить все, даже чертежи... В общем, я требования выполнил, но если надо будет возобновить – нет вопросов“, - рассказал Приймачук.

Стоит отметить, что 5 декабря 1994 года, в Будапеште был подписан Меморандум, согласно которому Украина отказывалась от своего запаса ядерного оружия. А США, Россия и Великобритания взамен обещали всячески уважать суверенитет нашей страны и защищать ее от агрессии.

"Если страны-гаранты Будапештского меморандума так выполняют свои обязательства, то и нам не грех восстановить чертежи ядерных объектов. Дураки мы, конечно, что отдали свой третий в мире ядерный потенциал, теперь расплачиваемся", - также отметил Олег Приймачук.

Как сообщалось 11 апреля, ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой, так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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Теги: ядерное оружие, разоружение, Украина. Минобороны, чертежи
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    12.04.2018, 12:40
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Я сейчас в "Википедии" прочитал как устроена атомная бомба. Там даже чертежи есть. Очень познавательное чтиво! Рекомендую!
Украине надо создавать атомную бомбу артиллерийского типа - это проще всего.
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