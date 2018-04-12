Свидетели рассказали о "гонках" Зайцевой и нарушении Дронова

Четверо свидетелей дали показания в суде.

В Харькове на заседании в Киевском райсуде свидетели смертельного ДТП рассказали о том, что Елена Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Геннадий Дронов нарушил правила движения.

Об этом сообщает издание NewsRoom.

Одна из очевидцев рассказала, что перед аварией она шла по переулку Мечникова и увидела красный автомобиль Mazda, который предположительно мог участвовать с Зайцевой в гонках. Момент столкновения и на какой цвет светофора двигались авто, не видела, но слышала звуковой сигнал Lexus.

Она добавила, что один из возможных свидетелей уехал с места ДТП сразу после случившегося.

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“Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал“, - рассказала свидетель.

Отмечается, что на видеозаписях с камер действительно видно автомобиль красного цвета, но из-за высокой скорости марку машины определить не удалось.

Харьковская патрульная Ляна Теремкова, общавшаяся с участниками ДТП, заявила, что Зайцева не смогла назвать скорость, с которой ехала, но сказала, что видела Touareg, и что тот выскочил прямо перед ней.

“Признаков опьянения, и алкогольного, и наркотического - у девушки не было. Мама пыталась дать Зайцевой успокоительное, но мы запретили до проведения экспертизы“, - рассказала свидетель.

По ее словам, Зайцева призналась, что выпила бокал вина за день до трагедии и употребляла пенталгин от головных болей.

На суде выступил водитель микроавтобуса, который вместе с автомобилем Геннадия Дронова выезжал с Бурсацкого спуска. По его словам, и он сам, и Дронов поехали на желтый свет, тем самым нарушив правила проезда перекрестков.

“Меня вызывали по этому поводу в полицию. И я, и автомобиль Volkswagen начали двигаться на желтый сигнал светофора. За это нарушение мне выписали штраф в 425 гривен“, - сказал водитель микроавтобуса.

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Последней на суде выступила Ирина Рафикова, которая находилась в машине Дронова.

Она заявила, что заметила Lexus боковым зрением, а звука сигнала не помнит, поскольку все ее внимание было направлено на телефон, в момент столкновения.

“Это было моментально. Когда мы вышли с машины, сбежалось много людей, мне предоставили медпомощь - в больницу я ехать отказалась - и потом повели на опрос. У Дронова все руки были в крови. Он переживал за людей, спросил у женщины, нужна ли ей помощь“, - сказала Рафикова.

Она добавила, что не видела на какой свет стартовал Дронов, но в момент проезда перекрестка горел зеленый, а водитель двигался “с обычной скоростью“.

Адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь отметила, что Рафикова является единственной, кто поменял свои показания. Это также отметила прокуратура, которая пообещала детально проанализировать показания.

Рафикова, в свою очередь, опровергает, что ее с Дроновым связывали какие либо отношения.

“Мы с ним знакомы около полугода. До этого виделись 3-4 раза, были в парке и в кафе. С момента последней встречи прошло около месяца, я дни не считала“, - заявила она.

Напомним, 4 апреля Киевский районный суд Харькова продлил меры пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову на два месяца - до 1 июня.

Ранее, 2 апреля, инспектор, который общался с Зайцевой сразу после ДТП, заявил на суде, что главный фигурант в деле не имела при себе водительских прав в момент аварии.