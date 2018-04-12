Гройсман намерен остановить трудовую миграцию

У Гройсмана принимают меры для решения проблемы трудовой миграции. Трудовому населению нужно создать соответствующие условия, считает премьер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо создавать для рабочего населения Украины достойные трудовые условия, чтобы остановить трудовую миграцию. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщило издание Украинская Правда.

“Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы, с одной стороны, с другой стороны - выше заработная плата“ – сказал премьер.

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В связи с этим, Кабмин подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции. Гройсман заявил, что в 2018 году на программу высшего профтехнического образования будет выделено 100 миллионов гривен. Гройсман добавил, что за один-два месяца это сделать не получится, однако за несколько лет можно создать такие условия, чтобы люди начали возвращаться в Украину.

Согласно прогнозам Национального банка, трудовая миграция будет расти в ближайшие 2-3 года. Среди причин, почему украинцы уезжают зарабатывать в другие страны, отмечаются низкий уровень зарплат, длительный конфликт с РФ, девальвация и стойкая коррупция.

Гройсман отметил, что и внутренние предприниматели, и внешние инвесторы, заходящие в Украину, заинтересованы в украинской промышленности, строятся новые производства. Однако самый главный вопрос, который нужно решить – это подготовка квалифицированных рабочих кадров.

“И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен“, - заявил Гройсман.

Напомним, 20 марта в Кабмине заявили, что трудовую миграцию смогут остановить высокие зарплаты и пенсионная реформа.