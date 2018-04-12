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Гройсман намерен остановить трудовую миграцию

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У Гройсмана принимают меры для решения проблемы трудовой миграции. Трудовому населению нужно создать соответствующие условия, считает премьер.
Гройсман нашел решение для проблемы трудовой миграции
Гройсман нашел решение для проблемы трудовой миграции
УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо создавать для рабочего населения Украины достойные трудовые условия, чтобы остановить трудовую миграцию. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщило издание Украинская Правда.

“Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы, с одной стороны, с другой стороны - выше заработная плата“ – сказал премьер.

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В связи с этим, Кабмин подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции. Гройсман заявил, что в 2018 году на программу высшего профтехнического образования будет выделено 100 миллионов гривен. Гройсман добавил, что за один-два месяца это сделать не получится, однако за несколько лет можно создать такие условия, чтобы люди начали возвращаться в Украину.

Согласно прогнозам Национального банка, трудовая миграция будет расти в ближайшие 2-3 года. Среди причин, почему украинцы уезжают зарабатывать в другие страны, отмечаются низкий уровень зарплат, длительный конфликт с РФ, девальвация и стойкая коррупция.

Гройсман отметил, что и внутренние предприниматели, и внешние инвесторы, заходящие в Украину, заинтересованы в украинской промышленности, строятся новые производства. Однако самый главный вопрос, который нужно решить – это подготовка квалифицированных рабочих кадров.

“И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен“, - заявил Гройсман.

Напомним, 20 марта в Кабмине заявили, что трудовую миграцию смогут остановить высокие зарплаты и пенсионная реформа. 

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Теги: Украина, Кабмин, Гройсман, Трудовая миграция
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Комментариев (1)
Coюзник    12.04.2018, 12:44
Оценка:  0
Coюзник
Каким таким образом !!! Если со всех СМИ как Украины и всего мира кричат что Украина самая отсталая страна ....
И ни один!!!! еще раз повторяю ни один чиновник кроме Кличка не попытался оправергнуть ту кливету котору гонят ... СМИ и заказные рейтинги
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