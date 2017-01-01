В главном офисе Укрзализныци проводят обыски

Сотрудники СБУ и ГПУ проводят следственные действия по делу о растрате более 70 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводят следственные действия в главном офисе публичного акционерного общества Укрзализныця по киевскому адресу Тверская 5.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Руководство Укрзализныци создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании“, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, следственные действия проводятся по ранее открытым уголовным производствам.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что обыски проводятся в рамках дела ДТРЗ.

“Руководители ЧАО Днепропетровский тепловозоремонтный завод по предварительному сговору с руководством региональных филиалов “Львовская железная дорога, Южная железная дорога при непосредственном участии руководства Укрзализныци, с привлечением ряда фиктивных предприятий, достоверно зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ДТРЗ не проводилось, составили и выдали ряд заведомо ложных официальных документов относительно якобы осуществления ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей, которые стали основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов Укрзализныци на счета ДТРЗ, в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям“, - напомнил Лысенко.

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Стоит отметить. в состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, УЗ планировала в 2018 году повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в два этапа - с 1 апреля (на 12%) и с октября (тоже на 12%).