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Порошенко распорядился начать выход Украины из СНГ

Комментариев: 4
Украина намерена закрыть соответствующие представительства.
Заключенную Украиной в рамках СНГ договорно-правовую базу проверят на соответствие нацинтересам
Заключенную Украиной в рамках СНГ договорно-правовую базу проверят на соответствие нацинтересам
twitter.com/stsegolko

Президент Украины Петр Порошенко обратиться к Кабинету Министров с распоряжением подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

Об этом глава государства заявил на Киевском форуме по безопасности, передают Українські Новини.

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“Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске“, - сказал он.

Кроме того, по его словам, есть необходимость проверки договорно-правовой базы, заключенной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия ее национальным интересам государства.

Как сообщалось 12 апреля, Украина еще в 1990-ые годы уничтожила собственное ядерное оружие, но некоторые документы и чертежи были сохранены в Центральном проектном институте Минобороны, сотрудники которого могут начать работы по возобновлению проектов необходимого вооружения.

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Теги: СНГ, содружество, Украина, Порошенко
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    12.04.2018, 14:27
Оценка:  0
WTF2wtf
mrtdffhher, иди в окоп, воюй за Парашу
Лаптев    12.04.2018, 14:00
Оценка:  +2
Лаптев
Давно пора было это сделать. СНГ - мертвая структура .
mrtdffhher    12.04.2018, 13:47
Оценка:  -5
mrtdffhher
Поддерживаю!Ведь место нынешней Украины в составе СМЗН(Союзе Максимально Зависимых Недогосударств).
mrtdffhher    12.04.2018, 13:47
Оценка:  -5
mrtdffhher
Поддерживаю!Ведь место нынешней Украины в составе СМЗН(Союзе Максимально Зависимых Недогосударств).
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