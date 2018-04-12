Порошенко распорядился начать выход Украины из СНГ

Украина намерена закрыть соответствующие представительства.

Президент Украины Петр Порошенко обратиться к Кабинету Министров с распоряжением подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

Об этом глава государства заявил на Киевском форуме по безопасности, передают Українські Новини.

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“Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске“, - сказал он.

Кроме того, по его словам, есть необходимость проверки договорно-правовой базы, заключенной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия ее национальным интересам государства.

Как сообщалось 12 апреля, Украина еще в 1990-ые годы уничтожила собственное ядерное оружие, но некоторые документы и чертежи были сохранены в Центральном проектном институте Минобороны, сотрудники которого могут начать работы по возобновлению проектов необходимого вооружения.