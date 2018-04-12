Савченко забрали в клинику на обследование - сестра нардепа
Сестра Надежды Савченко Вера рассказала, что арестованный народный депутат была направлена в клинику на обследование. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил канал 112 Украина.
По словам Веры, Савченко в СИЗО жалуется на проблемы с желудком – у Савченко спазмы и рвота.
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Вера Савченко рассказала, что 12 апреля снова будет просить свидания с сестрой, чтобы узнать, чем все закончилось.
Также сестра арестованной Савченко сказала, что нардеп отправилась в клинику с собственного согласия и без адвокатов.
Напомним, в четверг, 12 апреля, в Facebook Надежды Савченко появилось сообщение о том, что самочувствие народного депутата ухудшилось, однако не критично, и Савченко собирается продолжать голодовку до собственного освобождения.
Ранее Вера Савченко рассказывала, что ее сестра за время голодовки в СИЗО похудела на 10 кг.
В квартире и офисе Савченко были проведены обыски, в ходе которых изъято наградное оружие.