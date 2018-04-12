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Савченко забрали в клинику на обследование - сестра нардепа

Комментариев: 4
По словам сестры арестованного нардепа, у Савченко начались проблемы с желудком.
Савченко возили в клинику на обследование
Савченко возили в клинику на обследование
УНИАН

Сестра Надежды Савченко Вера рассказала, что арестованный народный депутат была направлена в клинику на обследование. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил канал 112 Украина.

По словам Веры, Савченко в СИЗО жалуется на проблемы с желудком – у Савченко спазмы и рвота.

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Вера Савченко рассказала, что 12 апреля снова будет просить свидания с сестрой, чтобы узнать, чем все закончилось.

Также сестра арестованной Савченко сказала, что нардеп отправилась в клинику с собственного согласия и без адвокатов.

Напомним, в четверг, 12 апреля, в Facebook Надежды Савченко появилось сообщение о том, что самочувствие народного депутата ухудшилось, однако не критично, и Савченко собирается продолжать голодовку до собственного освобождения.

Ранее Вера Савченко рассказывала, что ее сестра за время голодовки в СИЗО похудела на 10 кг.

В квартире и офисе Савченко были проведены обыски, в ходе которых изъято наградное оружие.

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Теги: Савченко, голодовка Савченко, клиника, обследование
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Комментариев (4)
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Shefherd    12.04.2018, 14:21
Оценка:  0
Shefherd
Клизму Гаде!
Из_бана    12.04.2018, 13:52
Оценка:  +3
Из_бана
Это у нее ломка.
ScreamingMad    12.04.2018, 13:50
Оценка:  +3
ScreamingMad
в психиатрическую?
Из_бана    12.04.2018, 13:52
Оценка:  +3
Из_бана
Для опытов.
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