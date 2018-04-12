Решение Печерского суда может блокировать строительство частных домов - адвокат

По мнению адвоката, судья невнимательно отнеслась к этому делу и вынесла несправедливое решение.

Из-за решения судьи Печерского райсуда Олеси Батрин фактически любая постороннее лицо сможет заблокировать строительство частных домов. Об этом говорится в сюжете журналистов канала Интер.

Речь идет о деле, в рамках которой жительница Киева Татьяна Пономаренко не может завершить строительство жилого дома, хотя имеет всю разрешительную документацию и является собственником земельного участка. Причина в том, что ей препятствует бывший руководитель одного из Интернет-провайдеров Борис Непомнящий, который проживает на той же улице, но не является соседом Пономаренко.

Земельные участки Пономаренко и Непомящего не является смежными, то есть истец и ответчик даже не соседствуют. “Поэтому непонятно почему суд решил, что в этом деле нарушаются права истца и принял решения по обеспечению иска“, - отмечает адвокат Виктория Скороход.

У противника строительства только одна жалоба - мол строительство портить вид из окон. Но Пономаренко предлагает обратить внимание на госкадастре, из которого видно, что ее сосед сам захватил соседнюю земельный участок, на которую оформлено никаких имущественных прав. “Сегодня он сам строит капитальные здания и еще считает себя пострадавшей стороной“, - отмечает Пономаренко.

По мнению адвоката, судья невнимательно отнеслась к этому делу и вынесла несправедливое решение, следствием которого станет чрезвычайно опасный прецедент для других владельцев земельных участков: “Это опасно для реализации гражданами права собственности в целом. Поскольку получается, что любое заинтересованное постороннее лицо через предвзятый суд может заблокировать строительство частного дома, наложить арест на земельный участок, отключить жизненно необходимые коммуникации - свет, воду и коммуникацию“.

Журналисты выяснили, что на действия судьи Батрин, которая ведет это дело обратила внимание Высший совет правосудия, которая получила ряд жалоб на ее последние решения.

Рассмотрение этого дела в Печерском районном суде продолжится 16 апреля.