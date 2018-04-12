В Тернополе соседи устроили стрельбу из-за "магарыча"

Один из местных жителей отказался проставляться перед соседями после приобретения нового авто.

Полиция изъяла пистолет, на который не было документов Скриншот из видео

В Тернополе на улице Злуки произошел конфликт между соседями многоквартирного дома. Один из жителей купил новый автомобиль, но отказался “обмыть“ покупку со своими соседями.

Об этом сообщает местное издание Доба.

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В результате произошла потасовка, в ходе которой примененили газовый баллончик, также внук одного из участников драки открыл стрельбу из газового пистолета. Он стрелял прямо с балкона.

“Полиция затем пистолет изъяла, на который не было документов“, — сообщил пользователь Facebook Станислав Журовский, который опубликовал видео инцидента.

Напомним, 11 апреля В Тернополе владелец Infiniti пытался отбить у полиции изъятое авто. В стычке с 20 полицейскими участвовали несколько десятков человек.