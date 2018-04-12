Украина находится в разгаре холодной войны - Порошенко

Порошенко заявил, что весь мир наблюдает за событиями в Сирии и ждет судьбоносных решений от ключевых игроков мировой политики.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится в разгаре холодной войны. Об этом он сказал выступая на XI Киевском форуме по безопасности, передает Страна.

Президент привел цитату о разгаре холодной войны и о врагах, которых можно найти и за границей и дома.

“Давайте никогда не забывать об этом. Наша неуверенность - это суть их успех“, - сказал Порошенко.

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Глава государства отметил, что мир находится в ожидании принятия решений ключевыми игроками глобальной политики судьбоносных шагов.

Он заявил, что именно они должны вернуть ощущения реальности тому, “кто это чувство реальности утратил“.

“Мы не сможем обделить вниманием драматические события вокруг Сирии, которые разворачиваются сейчас практически на наших глазах. Все мы будет пытаться избежать разворачивания наихудшего сценария, но вместе с тем мы понимаем, что терпение цивилизованного мира не бесконечно. И все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, наконец, должны понести ответственность“, - сказал Порошенко.

Напомним, 11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой.

Позднее, посол Польша в Украине Ян Пекло заявил, что восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия.