"Почта ЛНР" выпустила марки "Космонавты Луганщины"

Общий тираж марок составил 6 тысяч экземпляров.

Ко Дню космонавтики 12 апреля “почта ЛНР“ ввела в обращение художественные марки Космонавты Луганщины.

Об этом сообщили в “министерстве связи и массовых коммуникаций“ так называемой ЛНР.

Всего выпустили три марки – с изображением советского космонавта Георгия Шонина, Владимира Ляхова и космической ракетой на фоне Земли.

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В “почте ЛНР“ рассказали, что на марке Шонин Г.С. изображен советский космонавт Георгий Шонин, родившийся в Ровеньках. Марка выполнена на белой подложке с фиолетовым градиентом, на ней изображен “герб“ ЛНР и размещены надписи Шонин Г.С., Герой Советского Союза, ЛНР LPR 2018. Номинальная цена марки - 52.00 руб.

На марке 12 апреля изображены космическая ракета, планета Земля, спутник Земли Луна на фоне космического пространства с художественной обработкой в графическом редакторе, “герб“ ЛНР; размещены надписи 12 апреля, День Космонавтики, ЛНР LPR 2018. Номинальная цена марки - 7.00 руб.

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На марке Ляхов В.А. изображен советский космонавт Владимир Ляхов, родившийся в Антраците. Марка выполнена на белой подложке с фиолетовым градиентом, на ней изображен “герб“ ЛНР; размещены надписи Ляхов В.А., Герой Советского Союза, ЛНР LPR 2018. Номинальная цена марки - 52.00 руб.

Общий тираж марок составил 6 тыс. экземпляров, формат: 29,5 х 40 мм.

Напомним, на оккупированных территориях востока Украины также крепчает маразм: на 14 февраля в Луганске дарили “сталинтинки“.