ГПУ сообщила о подозрении 14 сотрудникам Укрзализныци

Возбуждено уголовное производство о хищении более 70 млн гривен на якобы ремонтные работы. Подробности появились на странице представителя ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.

В результате обысков в главном офисе Укрзализныци, о подозрении объявлено 14 сотрудникам. Об этом сообщила ТСН со ссылкой на пост в Facebook представителя ГПУ Андрея Лысенко.

Генпрокуратура совместно с СБУ проводит обыски в офисе Укрзализныци. Андрей Лысенко рассказал в своем Facebook, что обыски проводились по факту резонансного дела о хищении более 70 миллионов гривен, предназначенных для ремонта пригородных дизель-поездов.

По словам представителя ГПУ, в рамках данного уголовного производства сообщено о подозрении 14 служебным лицам, в частности трем лицам из руководства департаментов Укрзалиныци, четырем руководителям аффилированных предприятий и семи служебным лицам железной дороги и ее филий других уровней.

Следствие установило, что руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода, в предварительном сговоре с руководством региональных филий Львовская и Южная, с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная наверняка, что работы по модернизации дизельных двигателей М 756 на ЧАО “ДТРЗ“ не проводились, составили и выдали заведомо неправдивые документы о якобы осуществлении ремонтов.

“Эти действия происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами, которые предназначались для ремонта дизель-поездов, используемых при пригородных перевозок, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 , ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины “, - рассказал Лысенко.

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На эти “ремонтные работы“ со счетов Укрализныци было перечислено более 70 миллионов гривен. После этого деньги были перечислены фиктивным предприятиям.

Лысенко сообщил, что во время обыска ГПУ планирует изъять оригиналы противоправных решений Укрзализныци и другие материалы, которые сделали возможным осуществление данного преступления.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, обыск в офисе Укрзализныци проходит в четверг, 12 апреля. 11 апреля и.о председателя Укрзализныци Евгений Кравцов опубликовал фото пассажирских вагонов после капитального восстановительного ремонта.