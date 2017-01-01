Поляка приговорили к общественным работам за стикеры против Бандеры

Суд Ольштына признал виновным поляка в оскорблении украинцев, который наклеил на их авто наклейки с перечеркнутым изображением Степана Бандеры.

В польском Ольштыне суд приговорил до полугода ограничения свободы поляка за оскорбление двух граждан Украины, обвиняемый приклеил на их авто наклейки с перечеркнутым изображением Степана Бандеры и надписью “УПА - украинские убийцы“.

Об этом сообщает Польское радио.

Прокуратура обвинила Роберта Д. в том, что он в октябре 2016 года публично подстрекал к нетерпимости против лиц украинской национальности. Однако сам обвиняемый заявил, что его акция “была образовательно-исторической“.

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Решением суда, злоумышленник на протяжении полугода должен будет выполнять неоплачиваемые общественные работы. Он также обязан возместить украинцам расходы на адвоката и судебные издержки.

“Я рад такому приговору суда. Мы знаем, что не все поляки таковы, как этот человек, которого осудили. Мы любим Польшу и поляков и хотим остаться здесь с женой. Живем в Ольштыне уже два года и работаем оба поварами“, - заявил пострадавший украинец.

Напомним, 26 марта заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения.

Ранее, 19 марта, в Варшаве представители польских националистических и околоправых организаций возле посольства Украины сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, осквернив попутно флаг УПА.