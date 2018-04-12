На трассе Киев-Одесса в ДТП разбились Jeep и ВАЗ

Не обошлось без пострадавших.

На трассе Киев-Одесса между селом Вита-Почтовая и Глевахой Киевской области в четверг, 12 апреля, произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Jeep и ВАЗ.

Об этом сообщает KyivOperativ.

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“По предварительной информации, без пострадавших не обошлось. Детали происшествия устанавливаются“, - говорится в сообщении.

Точных данных о пострадавших нет facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 12 апреля в Николаеве на дороге загорелось такси.