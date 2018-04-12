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Вывод ВС РФ из Приднестровья: Молдова просит Украину о коридоре

Комментариев: 13
Премьер-министр Молдовы считает, что незаконное военное присутствие может привести к аннексии территорий.
РФ заявляла, что не может вывезти вооружение через Украину ввиду "сложной ситуации в стране"
РФ заявляла, что не может вывезти вооружение через Украину ввиду "сложной ситуации в стране"
скриншот

Кишинев хочет договориться с Киевом о предоставлении коридора на территории Украины для выведения российских войск с Приднестровья.

Об этом в четверг, 12 апреля, заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры“, - подчеркнул он.

По словам премьера Молдовы, когда он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.

“Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье“, - заявил он.

Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по аннексии частей территории суверенных стран.

Как сообщалось, в феврале Украина и Молдова возобновили политические консультации.

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Теги: Украина, Приднестровье, Молдова, военные, конфликт в Приднестровье
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Комментариев (13)
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ТУЧКА+    12.04.2018, 17:16
Оценка:  +4
ТУЧКА+
Хтось- комусь не так давно гарантував коридор для виходу.
Нагадайте, не пам'ятаю хто і чим все закінчилось.
AloneInNight    12.04.2018, 17:32
Оценка:  +3
AloneInNight
Вы про Иловайск?
Так там россияне (как оккупанты) наших солдат из окружения типа выпускали через корридор, в котором расстреляли. И это все на территории Украины!
ЧЕБУРАТОР    12.04.2018, 17:39
Оценка:  +1
ЧЕБУРАТОР
О, потрібно їм коридор надати.
krolikoffnеt    12.04.2018, 17:01
Оценка:  +3
krolikoffnеt
Нечисть рассейскую надо отправить домой за поребрик, но без вооружения . Оружие пусть оставят в Молдове .
Женя    12.04.2018, 16:49
Оценка:  +7
Женя
НИКАКОГО НАЗЕМНОГО КОРИДОРА!!! или по воде или Воздухом!!! И БЕЗ ПРИЗИМЛЕНИЯ В УКРАИНЕ!!!
para-trooper    12.04.2018, 16:54
Оценка:  +9
para-trooper
На плотах, вниз по Днестру? )))
SERGE_M    12.04.2018, 16:40
Оценка:  +3
SERGE_M
А че ж не колонной через Кишинев и на Беларусь потом??
para-trooper    12.04.2018, 16:56
Оценка:  +5
para-trooper
Карту открой - Молдова только с Украиной и Румынией граничит.
Разве что через Румынию их пошлют ))
V7151017    12.04.2018, 16:38
Оценка:  +1
V7151017
а самолеты или корабли отменили? или они через киев маршрут планируют?...
para-trooper    12.04.2018, 16:44
Оценка:  +5
para-trooper
Самолеты?
Российские военные летят до Кишинева, а там дальше наземным транспортом в Приднестровье.
Peyot    12.04.2018, 16:37
Оценка:  +11
Peyot
грош - цена политику который верит руским!!! такой может привести свою страну только к полному уничтожению!
PereZX    12.04.2018, 16:28
Оценка:  +7
PereZX
а россияне уже согласны вывести своих вояк с техникой из Приднестровья??
krolikoffnеt    12.04.2018, 17:02
Оценка:  0
krolikoffnеt
А кто у них спрашивать будет ?
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