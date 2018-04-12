Вывод ВС РФ из Приднестровья: Молдова просит Украину о коридоре

Премьер-министр Молдовы считает, что незаконное военное присутствие может привести к аннексии территорий.

РФ заявляла, что не может вывезти вооружение через Украину ввиду "сложной ситуации в стране" скриншот

Кишинев хочет договориться с Киевом о предоставлении коридора на территории Украины для выведения российских войск с Приднестровья.

Об этом в четверг, 12 апреля, заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Молдова настаивает на выводе войск РФ из Приднестровья - премьер

“Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры“, - подчеркнул он.

По словам премьера Молдовы, когда он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.

“Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье“, - заявил он.

Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по аннексии частей территории суверенных стран.

Как сообщалось, в феврале Украина и Молдова возобновили политические консультации.