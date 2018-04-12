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Сбежавший из Житомирской колонии убийца задержан

Комментариев: 2
Побег был совершен из Житомирской исправительной колонии №4.
Поймать преступника помогли местные жители
Поймать преступника помогли местные жители
facebook.com/Алла Ващенко

В Житомирской области, благодаря помощи местных жителей, правоохранителям удалось задержать осужденного за умышленное убийство, который сбежал из местной исправительной колонии №4.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.

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“В Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в Житомирской области задержали беглеца из колонии“, - говорится в сообщении.

Представитель полиции поблагодарила жителей области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом своими сообщениями.

За побег осужденный теперь получит дополнительный срок
За побег осужденный теперь получит дополнительный срок
facebook.com/Алла Ващенко

Как сообщалось, в Житомирской области из колонии убийца сбежал 11 апреля.

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Теги: Украина, Житомирская область, преступник, сбежал преступник, убийца, розыск
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    12.04.2018, 17:50
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Теперь добавят статью за побег, и будет ещё лет 8 сидеть.
timo1020    12.04.2018, 16:22
Оценка:  0
timo1020
шкодник
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