В Волновахе пьяные угнали машину скорой, чтобы покататься

Местные жители планировали развлечься в Мариуполе, но добраться до города было нечем, поэтому они воспользовались случаем и угнали скорую.

Полиция города Волноваха в Донецкой области задержала угонщиков автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Инцидент произошел вчера днем на улице Гагарина. В дежурную часть обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные похитили его служебный автомобиль скорой помощи марки УАЗ, который он оставил вместе с ключами в салоне на несколько минут. Преступников удалось вычислить благодаря камерам слежения.

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“Преступники, сняв номерные знаки, поехали в объезд блокпостов и через соседние села выехали на трассу Славянск - Донецк - Мариуполь“, - говорится в сообщении.

Вблизи Касьяновки правоохранители заметили автомобиль и начали преследование. Правонарушители сразу не хотели останавливаться, но полицейские вынудили их это сделать.

“Местные жители 31 и 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без документов объяснили, что планировали развлечься в Мариуполе, но добраться до города было нечем, потому воспользовались случаем“, - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном завладении транспортным средством.

Напомним, 2 апреля в городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы “покататься“.

Ранее, 29 января, в Броварах Киевской области 20-летний молодой человек похитил автомобиль медицинской помощи в то время, как водитель ненадолго отлучился.