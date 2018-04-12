Сепаратисты скопили 40 единиц бронетехники в аэропорту Луганска - штаб

Сепаратисты сосредоточили семь единиц танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, семь единиц самоходных гаубиц 2С1.

Наблюдателями СММ ОБСЕ задокументировано почти четыре десятка единиц бронетехники в районе аэропорта в Луганске. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска (территория аэродрома) сепаратисты сосредоточили семь единиц танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, семь единиц самоходных гаубиц 2С1, семь зенитных ракетных комплексов 9К35, и десять единиц буксируемых гаубиц различной модификации.

Также миссией зафиксировано не менее 14 противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта Заиченко.

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В то же время, в районах населенных пунктов Бугаевка и Круглик Луганской области наблюдателями подтвержден факт расположения 40 танков различного типа.

Также, как отметили в штабе, сепаратистами продолжается практика размещения техники и вооружения непосредственно в населенных пунктах. По имеющейся информации, возле водопроводной станции населенного пункта Голубовка и на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксировано расположение САУ разного калибра, а на территории сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное - танки различной модификации.

Напомним, 11 апреля боевики ДНР начали проводить военные сборы среди “резервистов“ на временно оккупированной территории.

Ранее, 10 апреля, президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН на Донбассе должны обладать правом разоружать незаконные вооруженные формирования и иметь на это специальные мандаты.