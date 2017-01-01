В Запорожье на автовокзале задержали военного с бомбой

Также военнослужащий имел при себе гранаты.

На автовокзале в Запорожье полиция задержала военнослужащего с тремя гранатами и самодельным взрывным устройством.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Уточняется, что 11 апреля в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в помещении автовокзала находится человек с гранатой. На место происшествия выехали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

“У военнослужащего 1984 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли 2 корпуса гранаты Ф-1, 1 корпус гранаты РГД-5, самодельное взрывное устройство Хатаб и 5 взрывателей УЗРГМ-2, - говорится в сообщении.

Сотрудники взрывотехнического управления полиции уничтожили самодельное взрывное устройство. Изъятые предметы направлены в экспертно-криминалистический центр.

Установлено, что оружие военнослужащий вывез из зоны проведения антитеррористчиеской операции. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Стоит отметить, что военному грозит до 7 лет тюрьмы.

Военному грозит до 7 лет тюрьмы npu.gov.ua

Напомним, в конце марта СБУ блокировала незаконный оборот оружия в четырех областях.