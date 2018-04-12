Харьковчан просят перейти на режим работы в ночное время

Также рекомендуется введение второй и третьей смены на односменных и двусменных предприятиях.

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С целью экономии электроэнергии энергопоставляющая акционерная компания Харьковоблэнерго обратилась к предприятиям и жителям города с предложением перенести работу на выходные дни и ночное время.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“В апреле 2018 года город Харьков и Харьковская область значительно превышают переданные факсограммами Министерства угольной промышленности и энергетики Украины задачи по предельному потреблению электрической энергии и мощности“, - говорится в сообщении.

В связи с этим компания обращается к потребителям электроэнергии - субъектам хозяйствования с просьбой “применять действенные меры по снижению электрической мощности“.

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В качестве наиболее действенной меры компания рекомендует “перенесение потребления на выходные дни и ночное время суток“. Перенести электрическую нагрузку на ночной период Харьковоблэнерго рекомендует и “бытовым потребителям (населению)“.

Кроме того, рекомендуется введение второй и третьей смены на односменных и двусменных предприятиях, назначение разных выходных дней для различных цехов, введение разного времени начала и конца рабочих смен, и другое.

Напомним, 14 марта отдельная публикация посвящалась вопросу - как экономить на электроэнергии.