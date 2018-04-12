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Харьковчан просят перейти на режим работы в ночное время

Комментариев: 2
Также рекомендуется введение второй и третьей смены на односменных и двусменных предприятиях.
Жителей города просят применять меры по снижению электрической мощности
Жителей города просят применять меры по снижению электрической мощности
Елена Трубицина

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С целью экономии электроэнергии энергопоставляющая акционерная компания Харьковоблэнерго обратилась к предприятиям и жителям города с предложением перенести работу на выходные дни и ночное время.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“В апреле 2018 года город Харьков и Харьковская область значительно превышают переданные факсограммами Министерства угольной промышленности и энергетики Украины задачи по предельному потреблению электрической энергии и мощности“, - говорится в сообщении.

В связи с этим компания обращается к потребителям электроэнергии - субъектам хозяйствования с просьбой “применять действенные меры по снижению электрической мощности“.

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В качестве наиболее действенной меры компания рекомендует “перенесение потребления на выходные дни и ночное время суток“. Перенести электрическую нагрузку на ночной период Харьковоблэнерго рекомендует и “бытовым потребителям (населению)“.

Кроме того, рекомендуется введение второй и третьей смены на односменных и двусменных предприятиях, назначение разных выходных дней для различных цехов, введение разного времени начала и конца рабочих смен, и другое.

Напомним, 14 марта отдельная публикация посвящалась вопросу - как экономить на электроэнергии.

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Теги: электроэнергия, Харьков, режим работы, экономия
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Комментариев (2)
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Из_бана    12.04.2018, 17:54
Оценка:  0
Из_бана
Экономия? Ну что ж. Логично. Ночью нужно меньше энергии для освещения. Я еще одно рацпредложение сделаю. Вводить летнее время переводом времени на 12 часов.
СтальнаяКрыса    12.04.2018, 17:47
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А работу транспорта смогут обеспечить при работе во вторую смену? Начало второй смены в 16:00, конец в 00:20. Автопарк сможет до 1:20 работать?
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