Во Львове от кори умерла трехлетняя девочка

В Министерстве здравоохранения призывают делать прививки детям. Львов вошел в пятерку областей, где возрастает заболеваемость корью.

Ребенок не был привит от кори depositphotos.com

Во Львове во время вспышки кори умерла трехлетняя девочка, которой не делали прививку от этого заболевания. Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на слова заместителя директора Львовского областного центра МОЗ Олега Когута.

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Олег Когут рассказал, что ребенок умер из-за осложнений кори – у девочки начался астматический бронхит, практически сразу перетекший в бронхиальную астму, и ослабленный корью организм девочки не справился с болезненной нагрузкой – малышка скончалась. Также Когут добавил, что это первый летальный случай кори во Львовской области на протяжении 2017-2018 годов.

На сайте Министерства здравоохранения призывают делать детям прививки. МОЗ сообщает, что в 2018 году от кори в Украине умерло уже восемь людей, шесть из которых – дети.

На данный момент Львовская область входит в пятерку областей, где возрастает заболеваемость корью. Больше всего случаев заболеваний зафиксировали в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновецкой областях.

Напомним, 11 апреля во Львове госпитализировали с диагнозом корь 11 студентов одного из местных колледжей. Состояние всех пациентов оценивается как средне-тяжелое.