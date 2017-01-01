В Запорожье пьяный лез по стене на 4 этаж: вызвали полицию

Спасать "человека-паука" приехал наряд полиции. Мужчина утверждал, что забыл ключи дома.

В ночь на 12 апреля в отделение полиции в Запорожье поступил вызов от случайного свидетеля, который заметил мужчину, карабкающегося вверх по стене жилого дома через балконы. Полицейские выехали задержать вора, а обнаружили всего лишь пьяного мужчину по имени Михаил, который лез в свою же квартиру - он якобы забыл ключи. Об этом сообщила ТСН.

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Мужчину, который к тому времени уже одолел три этажа, прохожие пытались уговорить дождаться спасателей, однако будучи в состоянии сильного опьяненния, он не обращал на них никакого внимания. Патрульные вбежали в квартиру на третьем этаже, где на поручнях балкона стоял тот самый пьяный смельчак, и после длительных уговоров его отвлекли и затянули вовнутрь.

По словам соседей, Михаил пребывал в “пасхальном запое“ - трезвым его не видели еще с 8 апреля, когда весь православный мир праздновал Пасху.

Напомним, 10 апреля в Броварах полицейский спас женщину, рискуя жизнью - он взобрался по пожарной лестнице и проник в квартиру через окно. Женщина была без сознания, полицейский вызвал медиков.