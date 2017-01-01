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Суд запретил посещать Крым капитану Норда

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На Владимира Горбенко возложены обязанности являться по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд и не посещать территорию аннексированного полуострова Крым, говорится в постановлении суда.
Капитан судна Норд Владимир Горбенко на суде в Херсоне
Капитан судна Норд Владимир Горбенко на суде в Херсоне
Крым.Реалии

Херсонский городской суд отпустил под личное обязательство капитана задержанного в Азовском море российского рыболовного судна Норд Владимира Горбенко и запретил ему посещать аннексированный Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

Отмечено, что 11 апреля судом было рассмотрено ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении капитана судна.

Горбенко подозревается в незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

"Постановлением суда ходатайство было удовлетворено частично - применено в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства. В то же время на данное лицо возложены обязанности являться по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд и не посещать территорию полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что капитан задержанного украинскими пограничниками судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен.

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Теги: Украина-Россия, Крым, суд, судно, запрет, капитан
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Источник: korrespondent.net

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