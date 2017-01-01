В Днепре отменили спектакль из-за Правого сектора

Руководство театра не получало прямых угроз от организации, однако считает, что постановку могут сорвать.

Днепровский академический театр драмы и комедии отменил спектакль Лесная Песня по мотивам одноименного произведения поэтессы Леси Украинки. В театре опасаются, что представители молодежного крыла Правого сектора сорвут представление. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в театре.

В театре утверждают, что прямых угроз от Правого сектора они не получали, однако решили перестраховаться.

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“Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль на этот раз. Но мы не снимаем его с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников, как писали на Facebook“, - отметила заведующая литературной частью театра Галина Бабий.

В конце марта на странице Правого сектора в Facebook обратили внимание на то, что данный театр собирается ставить пьесу по мотивам Лесной Песни на русском языке, и заявили что будут всеми силами оказывать сопротивление русификации в Днепре.

В театре отметили, что спектакль покажут в другой день, так как по мнению руководства, постановка находится под угрозой срыва и Правый Сектор лучше не раздражать.

Напомним, в Бразилии зритель сорвал библейский спектакль, решив “спасти Христа“.