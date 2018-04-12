Под Одессой моряк больше месяца живет в рубке корабля, требуя зарплату

Моряк заключил контракт с компанией, занимающейся набором экипажа, но зарплату так и не получил. В знак протеста мужчина забарикадировался на судне.

Боцман уже полтора месяца живет в рубке usionline.com

Боцман уже полтора месяца живет в рубке корабля WELBECK, отшвартованного в Черноморском судоремонтном заводе. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает УСИ.

Боцман Игорь Хвостов подписал контракт с крюинговой компанией MD Shipping CO. Ltd, но зарплату за работу так и не получил.

Представители благотворительной организации помощи морякам Ассоль привозят продукты моряку.

Сообщается, что Международная федерация транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов, так или иначе связанных с этой компанией, внесла MD Shipping в чёрный список.

Ранее под Одессой моряк захватил заложников и открыл стрельбу по людям.

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