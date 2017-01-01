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Под Полтавой грузовик въехал в жилой дом

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Водитель выпрыгнул из машины на ходу и получил травму ноги.
Дом, в который въехал грузовик
Дом, в который въехал грузовик
pl.npu.gov.ua

В Полтавской области, в селе Семьянивка, грузовик КрАЗ с отказавшими тормозами на полном ходу въехал в частный жилой дом. Об этом сообщили на сайте полиции Полтавской области. По предварительной информации, машина съезжала с горы, но в ней дала о себе знать неисправность тормозной системы. Водитель не смог остановить грузовик и врезался в частный жилой дом.

На месте работали правоохранительные органы
На месте работали правоохранительные органы

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30-летний мужчина, что был за рулем КрАЗа, выпрыгнул из машины и получил травму ноги. Водитель был госпитализирован.

В результате ДТП повреждена линия газоснабжения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Из жильцов дома никто не пострадал.

Напомним, на трассе Киев-Одесса в ДТП разбились Jeep и ВАЗ. 

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Теги: Полтава, ДТП, грузовик, частный дом
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