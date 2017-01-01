В Донецкой области в школе нашли гранату
На территории школы села Кондратовка в Донецкой области обнаружили гранату. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщила пресс-служба областной полиции.
Как отмечается в сообщении, гранату случайно обнаружила уборщица.
Полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения и оцепили территорию школы.
Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не обнаружено.
Позже было установлено, что у найденной гранаты не было заряда.
Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области в школе нашли гранату
Как сообщалось, в Донецкой области от взрыва гранаты в доме погиб мужчина.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке Луганской области возле многоэтажки по пр. Гвардейский 54-летний мужчина подорвал себя гранатой РГД-5.
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