На админгранице с Крымом задержали украинца

В последний раз Александр вышел на связь утром 11 апреля: позвонил матери и сообщил, что "пограничники" РФ усомнились в его схожести с фото в паспорте.

О судьбе задержанного ничего не известно Госпогранслужба Украины

На административной границе с Крымом "пограничники" РФ задержали харьковчанина Александра Стешенко. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает КрымСОС со ссылкой на мать задержанного.

По словам матери, Александр не выходит на связь вторые сутки - последний раз он звонил с КПВВ Чонгар 11 апреля.

Молодой человек 1991 года рождения ехал в Крым к знакомой в гости. По словам матери, со знакомой ее сын общается уже долгое время - она жила в Харькове, мать ее знает, говорит, что в отношении нее никаких подозрений нет.

В последний раз Александр вышел на связь утром 11 апреля: позвонил матери и сообщил, что "пограничники" РФ на Чонгаре усомнились в его схожести с фото в паспорте.

Также есть информация, что водитель такси прождал его на границе около 4 часов, после чего к нему вышел сотрудник силовых структур РФ, забрал вещи из машины и сказал водителю не ждать. С тех пор связи с ним нет, о местонахождении ничего неизвестно.

Напомним в феврале в Крыму задержали украинца, который якобы шпионил за деятельностью частей Росгвардии и ФСБ.

Ранее в пункте пропуска в Крыму задержали двух украинцев, которые находятся в федеральном розыске.

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