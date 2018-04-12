Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России угрожают ответными мерами из-за экипажа Норда

Комментариев: 1
В МИД России обвинили Украину в "зашкаливающем цинизме" и потребовали немедленно отпустить домой моряков с судна Норд. В противном случае Россия оставляет за собой право ввести ответные меры.
Россия требует отпустить экипаж Норда
Россия требует отпустить экипаж Норда
Государственная пограничная служба Украины

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна Норд из Крыма и угрожают ответными мерами. Об этом в четверг, 12 апреля, на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Киев уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в качестве заложников экипаж российского судна Норд.

"Просто зашкаливающий цинизм украинских властей в очередной раз демонстрирует четко характер и все двуличие киевского руководства, которое требуя на каждом шагу и заявляя о приверженности демократии и верховенству права, на деле просто измывается над простыми людьми. Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым. Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества", - заявила Захарова.

Она также отметила, что Россия может применить ответные меры.

"До тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер", - сказала она.

Ранее сообщалось, что капитан задержанного украинскими пограничниками судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен. Также суд запретил ему посещать Крым.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, Крым, суд, судно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
SERGE_M    12.04.2018, 20:55
Оценка:  0
SERGE_M
Пусть со с нет х у й ца.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь