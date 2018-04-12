Интерпол задержал руководителя "титушек"

Армен Саркисян, которого украинское следствие считает организатором групп "титушек", был задержан на дороге во Франции, в ходе проверки документов.

Одного из фигурантов дела Майдана, Армена Саркисяна, задержал во Франции Интерпол. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает Украинская правда с ссылкой на главу МВД Арсена Авакова.

По словам, Авакова МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть, и он его получил раньше, чем армянский", - рассказал Аваков.

По Саркисяну есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские активисты обнаружили Юрия Крысина в палате детского отделения Института сердца в Киеве.

Как сообщалось, в декабре 2017 года суд назначил Юрию Крысину, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.

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