Поминальные дни 2018 в Украине: традиции Антипасхи и Радоницы

Когда поминальная неделя 2018 в Украине: традиции и особенности дня Проводов, как в Украине отмечают Гробки, поверья и приметы на Красную горку.

В Украине продолжается Светлая Седмица, которая закончится в воскресенье, 15 апреля 2018 года. На восьмой день после Пасхи отмечают Антипасху, что означает обновление, продолжение самой Пасхи: как в Украине отмечают Гробки, поверья и приметы на Красную горку.

Поскольку на Пасху или в Светлую седмицу посещение мест захоронений церковь не одобряет, то это можно сделать на девятый день после Светлого Христового Воскресения.

Названий у этого дня несколько: родительский день, гробки, проводы, проводное воскресенье, поминальный день, поминальное воскресенье, Антипасха, Красная горка. Какое бы название он не носил, - это особенный день в православном календаре: с одной стороны поминают усопших, с другой - радуются тому, что умершие физически в этом мире, сейчас находятся в Божьем царстве.

История праздника

Некоторые называют этот день Радоницей. Это не совсем правильно, ведь особые дни поминания усопших приходятся на 3, 9 и 40 день по Пасхе, а значит Радоница будет во вторник, 17 апреля. Лингвисты считают, что слово "радоница", является производным от двух - "род" и "радость", и означает радость от того, что род обретает вечную жизнь. В давние времена даже похороны называли "родинами", то есть верили, что умирая человек как бы рождается для новой жизни.

Радоница 2018 в Украине (фото: stavgorod.ru)

Иоанн Златоуст писал: "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага".

Именно поэтому православная церковь считает этот день праздничным, не надо переживать, плакать по поводу смерти близких и родных людей, а радоваться тому, что они, как и Иисус Христос победили смерть.

Историю Антипасхи связывают с евангельскими историями об апостоле Фоме. Известно, что он не присутствовал при первом явлении Христа ученикам после своего воскресения. Именно поэтому, не верил в чудо за что и получил прозвище "Фома-неверующий".

Фома-неверующий (фото:google.co.th)

Позже Христос явился Фоме, и предоставил ему возможность удостоверится в воскресении учителя. Впоследствии Фома стал самым ревностным распространителем христианства.

С понедельника,16 апреля, начинается Фомина или Радоницкая неделя.

Традиции и обряды праздника

Смысл Антипасхи и Радоницы — разделить с усопшими радость Воскресения. Делать это надо во вторник, а именно: сходить на кладбище, убрать могилы родственников, зажечь поминальные свечи и прочитать молитвы о душах умерших.

В некоторых регионах постсоветского пространства в этот день "кормят покойников", родственники выпивают и едят на могилах, оставив потом там рюмку со спиртным и крашенку либо сладости.

Красная горка 2018 в Украине (фото: upload.wikimedia.org)

Эта традиция пришла к нам с языческой культуры. Но устраивать пир на могилах священнослужители не советуют, ничего общего подобные действия с православием не имеют. Кроме того, еду на могилах находят бродячие собаки, которые оскверняют захоронение, ломая ограды, вытаптывая растения, разбивая лампадки.

Лучше всего после посещения кладбища устроить поминальную трапезу дома.

Прежде чем пойти на кладбище, надо посетить утреннюю службу в храме. Можно подать записки об упокоении с именами покойных родственников и поставить свечи. Обширный помин лучше заказать заранее. На кладбище над могилой совершается Лития. Читать молитвы из Псалтыря может священник либо сами родственники.

Подходя к могиле или заходя за оградку, многие крестятся или целуют фото на памятнике. Подобное имеет смысл, если в роли памятника выступает крест или он на нем изображен. В противном случае подобные действия - абсурдны.

Традиция русских православных поминать усопших в послепасхальные дни не характерна для христиан Греции и Ближнего Востока.

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