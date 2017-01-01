Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Антикоррупционное агентство внесло предписание Авакову

Комментариев: 0
НАПК внесло предписание министру внутренних дел Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Жемчужина Прикарпатья Петра Иванишина.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
5.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Соответствующее решение НАПК приняло на заседании в четверг, 12 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что Нацагентство внесло предписание Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Жемчужина Прикарпатья Петра Иванишина. К тому же, НАПК внесло предписание председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу в отношении его заместителя Виталия Кучевского.

"Иванишин и Кучевский нарушили требования закона О предотвращении коррупции в части по предотвращению конфликта интересов из-за наличия корпоративных прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, будучи должностными лицами юридических лиц публичного права, Иванишин и Кучевский не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам после назначения на должность.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, борьба с коррупцией, Аваков, Коррупция в Украине, Арсен Аваков, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь