Итоги 12 апреля: обыски в офисе Укрзализныци, выход Украины из СНГ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 12 апреля:

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Великобритании об отравлении Скрипалей

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет, в котором подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Российский экс-разведчик, его дочь и английский полицейский были отравлены веществом Новичок, как ранее сообщала Великобритания.

В офисе Укрзализныци прошли обыски

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Силовики провели обыски в киевском офисе Укрзализныци. В ходе расследования было сообщено о подозрении 14 лицам, в том числе троим руководителям департаментов УЗ, четырем руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам Укрзализныци и ее филиалов.

Украина договорилась о безвизе с двумя странами Латинской Америки

Министерство иностранных дел Украины договорилось о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки – Уругваем и Перу, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Порошенко поручил Кабмину вывести Украину из СНГ

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Президент Петр Порошенко инициирует прекращение участия Украины в уставных органах СНГ и приостановление некоторых статей договора о дружбе с Россией.

“Учитывая то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказ этой структуры, СНГ, осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске“, – заявил президент.

Интерпол задержал во Франции руководителя “титушек“

Одного из фигурантов дела Майдана, Армена Саркисяна, задержал во Франции Интерпол. По слова министра внутренних дел Арсена Авакова, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.

Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения – личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Трамп не принял окончательного решения по Сирии

Президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.

“Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами“, – сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Свидетели рассказали о “гонках“ Зайцевой и нарушении Дронова



В Харькове на заседании в Киевском райсуде свидетели смертельного ДТП рассказали о том, что Елена Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Геннадий Дронов нарушил правила движения.



Савченко забрали в клинику на обследование

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Сестра Надежды Савченко Вера рассказала, что арестованный народный депутат была направлена в клинику на обследование. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщил канал 112 Украина. По словам Веры, Савченко в СИЗО жалуется на проблемы с желудком – у Савченко спазмы и рвота. Вера Савченко рассказала, что 12 апреля снова будет просить свидания с сестрой, чтобы узнать, чем все закончилось.



