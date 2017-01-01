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Сутки в АТО: один погибший, один раненый

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За минувшие сутки на донецком направлении фронта сепаратисты вели огонь из запрещенных 120 мм минометов по позициям ВСУ в Песках и Водяном.
В самопровозглашенной ЛНР обвинили украинских военных в пяти обстрелах
В самопровозглашенной ЛНР обвинили украинских военных в пяти обстрелах
facebook.com/ato.news

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе были обстреляны 66 раз - один украинский военный погиб и другой получил ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центр штаба АТО утром в пятницу, 13 апреля.

Согласно сообщению, за минувшие сутки на донецком направлении фронта сепаратисты вели огонь из запрещенных 120 мм минометов по позициям ВСУ в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм сторонники самопровозглашенной ДНР применили вблизи Шахты Бутовка, Талаковки и Водяного, вооружения БМП - у Талаковки и Водяного, а зенитные установки - в районе Опытного и Шахты Бутовка.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские опорные пункты вблизи Авдеевки, Шахты Бутовка, Марьинки, Опытно, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово.

Помимо прочего, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки работал снайпер сепаратистов, добавили в штабе.

Там же уточнили, что в Луганской области из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки сепаратисты обстреляли укрепления украинских военных вблизи Троицкого, Крымского, а в районе Луганского - вел огонь из БМП и зенитной установки. Защитников Железного и Зайцево террористы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В то же время в самопровозглашенной ЛНР обвинили украинских военных в пяти обстрелах.

Накануне в ЛНР обвинили Украину в гибели четверых гражданских.

 

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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