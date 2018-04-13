В Балтийском море разбился военный вертолет РФ

Официальных сообщений от Минобороны России по этому поводу пока нет.

На борту было два человека militaryarms.ru

В акватории Балтийского моря в Калининградской области РФ утром в пятницу, 13 апреля, потерпел крушение российский военный вертолет Ка-29. На борту находились два члена экипажа.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.

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“Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов“, - говорится в сообщении.

В акватории Балтийского моря в районе падения вертолета проводится поисково-спасательная операция. Как уточняют РИА Новости, уже обнаружено тело одного погибшего.

Напомним, ранее в Хабаровске в результате крушения вертолета Ми-8, погибли шесть человек.