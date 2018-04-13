Савченко согласилась на полиграф и требует публичного допроса

Нардеп согласилась пройти полиграф, однако требует, чтобы присутствовали журналисты или по меньшей мере, проводилась видеотрансляция.

Савченко согласилась на допрос на полиграфе и требует, чтобы он был публичным. EPA/UPG

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в Верховной Раде и центре киева пройдет проверку на полиграфе. Это произойдет сегодня, 13 апреля. Об этом рассказала ее сестра, Вера Савченко. Вера также отметила, что Надежда требует, чтобы допрос был публичным.Об этом сообщает ТСН.

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Савченко просит пустить на процедуру журналистов, а если это невозможно – то, по меньшей мере, включить видеотрансляцию. В прошлый четверг к Савченко уже приходили эксперты, чтобы проверить ее психологическое и физиологическое состояние. И тот, и другой показатель экспертов удовлетворил. Однако Савченко давать показания на детекторе лжи отказалась. Ее адвокат объяснил это тем, что они до сих пор не получили материалы уголовных производств.

Напомним, 22 марта Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. Три недели назад нардеп объявила голодовку, сейчас пребывает в СИЗО. В четверг, 12 апреля, сестра Савченко Вера сообщила, что Надежду возили в клинику на обследование по причине резко ухудшившегося самочувствия. Однако нардеп заявила, что не прекратит голодовку, пока не выйдет на свободу.